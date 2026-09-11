UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtelaillon-Plage

La famille Pachet-Micheneau expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

lundi 19 octobre 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Rue Carnot
Adresse
Espace Carnot
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Châtelaillon-Plage

La famille Pachet-Micheneau expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-19

La famille Pachet-Micheneau exposent peintures et photographies à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
  .

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 14 92 08  gyslainepachet@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pachet-Micheneau family exhibit paintings and photographs at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement La famille Pachet-Micheneau expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

À voir aussi à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)