La famille Pachet-Micheneau expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

La famille Pachet-Micheneau expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-19

La famille Pachet-Micheneau exposent peintures et photographies à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 14 92 08 gyslainepachet@club-internet.fr

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English :

The Pachet-Micheneau family exhibit paintings and photographs at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement La famille Pachet-Micheneau expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage