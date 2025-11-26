LA FAMILLE – PALAIS DES PRINCES – ORANGE Orange

LA FAMILLE – PALAIS DES PRINCES – ORANGE Orange mercredi 26 novembre 2025.

LA FAMILLE Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

MAIRIE D’ORANGE PRÉSENTE : LA FAMILLELA FAMILLEProduction, écriture, mise en scène Samuel BenchetritFrançois-Xavier DemaisonPatrick TimsitMichel JonaszClaire NadeauUne famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.durée 1h30Le spectacle commence à l’heure.Fermeture des portes 10 minutes avant.Les billets ne sont ni repris, ni échangés, tout achat est ferme et définitif

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES PRINCES – ORANGE PLACE POURTOULES 84100 Orange 84