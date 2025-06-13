LA FAMILLE ZENITH DE PAU Pau
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis
Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.
Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit
Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran
Décors Emmanuelle Roy Costumes Charlotte Betaillole Lumières Laurent Béal Assistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina Zajdermann .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
