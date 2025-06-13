LA FAMILLE ZENITH DE PAU Pau

LA FAMILLE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.

Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran

Décors Emmanuelle Roy Costumes Charlotte Betaillole Lumières Laurent Béal Assistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina Zajdermann .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : LA FAMILLE

German : LA FAMILLE

Italiano :

Espanol : LA FAMILLE

L’événement LA FAMILLE Pau a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Pau