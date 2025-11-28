LA FAMILLE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LA FAMILLE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire vendredi 28 novembre 2025.

LA FAMILLE Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

La FamillePatrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran et Jackie Berroyer Pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit, « La Famille » rassemble un duo inédit mais diablement efficace, avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis. Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour. L’harmonie de la famille, comme bien souvent dans la vie, dérape totalement, pour le plus grand plaisir des spectateurs. FrançoisXavier Demaison campe avec finesse un homme d’affaires dur et orgueilleux, quand à Patrick Timsit qui joue à la perfection Max, le frère désinvolte, brouillon mais attachant. Claire Nadeau, Kate Moran et Jackie Berroyer sont également excellents, dans ce texte écrit et mis en scène par le talentueux Samuel Benchetrit. Déjà à l’origine des pièces « Lapin » (2022) et « Maman » (2023), l’auteur raconte ici avec brio ses deux frères qui se détestent mais vont devoir faire face à un gros dilemme…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69