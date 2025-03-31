La Famille Troyes

La Famille

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 49.5 – 49.5 – 59.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.



Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran… .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

