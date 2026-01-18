La Famille vient en mangeant Salle des Fêtes Parentis-en-Born

La Famille vient en mangeant

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Mardi 24 février 2026 à 20h30, la montoise Marie-Magdeleine de la Compagnie mmm débarque à la salle des Fêtes de Parentis-en-Born avec son premier seule-en-scène. Un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.

“La famille vient en mangeant” est un solo pour 8 personnages avec pour seul décor une chaise et l’imaginaire du spectateur.

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants…

Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille… .

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 40 02 courrier@parentis.fr

