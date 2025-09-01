La famille vient en mangeant // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton
Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton Landes
COMPAGNIE Mmm
LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
#seule-en-scène
Vous avez découvert Marie-Magdeleine avec GRAIN l’année dernière. Vous avez adoré ? Nous aussi ! La revoici donc avec ce seule-en-scène virtuose et drôlement juste où elle incarne, à elle seule, huit membres d’une famille haute en couleur.
A table, au milieu des gaffes, pauses clopes et arrivée surprise de la grand-mère, tout finit par éclater et le Conseil de Fratrie devient, pour la première fois, un vrai Conseil de Famille. Un spectacle à la fois tendre, mordant et brillamment interprété, qui fait rire autant qu’il fait réfléchir.
DURÉE 1H15 DÉS 10 ANS TARIFS 13€ / 7€ REDUIT .
Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
