La Famille vient en mangeant Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

La Famille vient en mangeant 17 – 23 décembre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T20:30:00 – 2025-12-17T22:00:00

Fin : 2025-12-23T20:30:00 – 2025-12-23T22:00:00

Seul en scène de Benoit Gruel

Mise en scène de Magma

Compagnie Mmm…

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants…

Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille…

Pour tous.tes à partir de 10 ans

Durée : 1h15

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

On ne choisit pas sa famille… on la joue ! Théâtre Spectacle Vivant