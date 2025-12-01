La famille vient en mangeant Vesc

La famille vient en mangeant

Domaine de Damian Vesc Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où il est enfin admis de débattre des grands sujets politique, philosophie…

.

Domaine de Damian Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Upstairs, a fight in the little ones? room and a pregnancy test in the privacy of the bathroom lead brothers and sisters to meet at the Sibling Council, where they are finally allowed to discuss the big issues: politics, philosophy?

German :

Die Geschwister treffen sich im Geschwisterrat, um über Politik, Philosophie und andere wichtige Themen zu diskutieren.

Italiano :

Al piano di sopra, una lite nella camera dei bambini e un test di gravidanza nell’intimità del bagno portano a una riunione del consiglio dei fratelli, in cui viene finalmente permesso di discutere i grandi temi: politica, filosofia…

Espanol :

Arriba, una pelea en el dormitorio de los niños y una prueba de embarazo en la intimidad del cuarto de baño conducen a una reunión del consejo de hermanos, donde por fin se les permite discutir los grandes temas: política, filosofía…

