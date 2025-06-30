LA FAMILLE – ZENITH DE PAU Pau

LA FAMILLE Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

LA VILLE DE PAU ET LE ZENITH PRESENTENT LA COMEDIE AU ZENITH : LA FAMILLEUn duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemisUne famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.Une pièce écrite et mise en scène par Samuel BenchetritAvec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran Décors Emmanuelle Roy Costumes Charlotte Betaillole Lumières Laurent Béal Assistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina Zajdermann

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64