La famille zéro déchet Tout public – Ferrette 28 juin 2025 20:00

Haut-Rhin

La famille zéro déchet Tout public 3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28 20:50:00

2025-06-28

Échanges et dédicaces

Une famille relève le défi Zéro Déchet. En trois ans, Jérémie, Bénédicte et leurs enfants passent de 390 kg à 1 kg de déchets par an, découvrant de nouvelles habitudes de consommation.

Dans sa conférence, Jérémie, papa de la Famille « presque » Zéro Déchet, partage avec humour leur aventure.

Animé par Jérôme PICHON

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

English :

In three years, Jérémie, Bénédicte and their children have gone from 390 kg to 1 kg of waste per year, discovering new consumption habits.

German :

Innerhalb von drei Jahren reduzieren Jérémie, Bénédicte und ihre Kinder ihre Abfallmenge von 390 kg auf 1 kg pro Jahr und entdecken dabei neue Konsumgewohnheiten.

Italiano :

In tre anni, Jérémie, Bénédicte e i loro figli sono passati da 390 kg a 1 kg di rifiuti all’anno, scoprendo nuove abitudini di consumo.

Espanol :

En tres años, Jérémie, Bénédicte y sus hijos han pasado de 390 kg a 1 kg de residuos al año, descubriendo nuevos hábitos de consumo.

