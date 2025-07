La Fanfare à 6 Pattes Haras Nationaux Villeneuve-sur-Lot

La Fanfare à 6 Pattes Haras Nationaux Villeneuve-sur-Lot samedi 19 juillet 2025.

La Fanfare à 6 Pattes

Haras Nationaux 12 Rue de Bordeaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Ca va swinguer, venez partager un moment musical avec nous !

Tout public.

Ca va swinguer, venez partager un moment musical avec nous !

Tout public. .

Haras Nationaux 12 Rue de Bordeaux Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : La Fanfare à 6 Pattes

Come and share a musical moment with us!

All audiences.

German :

Es wird swingen, kommen Sie und teilen Sie einen musikalischen Moment mit uns!

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Venite a condividere un momento musicale con noi!

Tutti i pubblici.

Espanol :

¡Ven a compartir un momento musical con nosotros!

Todos los públicos.

L’événement La Fanfare à 6 Pattes Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot