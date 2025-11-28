La fanfare au Carreau & Banda Caracol en concert MPAA/Saint-Germain Paris

La fanfare au Carreau & Banda Caracol en concert MPAA/Saint-Germain Paris vendredi 28 novembre 2025.

BANDA CARACOL – 1ère partie

Depuis 2020,

Banda Caracol réunit chaque semaine des musiciennes et musiciens

amateur·ices de tous horizons pour vivre une aventure musicale

collective, sous la direction des artistes du Surnatural Orchestra. En

fil rouge de ce concert : un répertoire à l’image de Surnatural

Orchestra, nourri d’improvisation et de Soundpainting, un langage

d’improvisation collective, inventif et accessible. Banda Caracol, c’est

la musique comme lien, et comme terrain d’expérimentation collective.

Bon voyage !

Surnatural Orchestra, grand

orchestre timbré, polyfiction horizontale à chaleur tournante, chausse

ses bottes de sept lieux, enjambe les obstacles, tourne dix-huit fois la

langue dans sa bouche, avale la terre et le feu, met en chantier,

fabrique et cultive…

· DISTRIBUTION ·

Flûtes : Paloma Charpy, Marie Charlotte Govin, Jill Madelenat

Saxophones : Benjamin, Clea Arnulf, Phanette Barral, Manon Clément, Julien Masfety

Trompettes : Christophe, Albin du Pasquier

Trombone : Lucie Schleimer

Euphonium : Camille Gaches

Basse/guitare : Samir Ammar Khodja

Guitare : Théo Godefroid

Batterie : Charles Benard

Harmonica : Thomas Gold

Le Collectif Surnatural est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la DGCA et la DRAC Île-de-France Minis

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

VAMOS ANDANDO, La fanfare au Carreau en concert – 2ème partie

Depuis

dix ans, la fanfare au Carreau regroupe entre 50 et 80 musicien·nes

amateur·ices autour des compositions originales et sous la direction de

Fidel Fourneyron. Ce concert à la MPAA est l’occasion de célébrer les

compositions gravées sur le disque Vamos Andando sorti en décembre 2023 ainsi que de nouvelles pièces enjouées et entêtantes créées depuis.

Sous la direction du compositeur et tromboniste Fidel Fourneyron (Victoires du Jazz 2019, Bengue, Que Vola?, Animals, Un Poco Loco, La Chanson de Renart, Oko…), la fanfare au Carreau

joue des morceaux inédits et gourmands composés sur mesure par ce

musicien génial. L’ensemble s’agrandit chaque année et poursuit le

développement de sa pratique musicale amateure au Carreau du Temple, où

il répète tous les 15 jours. La fanfare se produit également en concert :

baptême du feu et occasion de partager le bonheur de jouer ensemble,

l’instrument et le sourire aux lèvres.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Profitez d’une soirée musicale orchestrée par deux ensembles amateurs franciliens !

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Tout public.

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs