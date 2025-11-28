La fanfare au Carreau & Banda Caracol en concert MPAA/Saint-Germain Paris
La fanfare au Carreau & Banda Caracol en concert MPAA/Saint-Germain Paris vendredi 28 novembre 2025.
BANDA CARACOL – 1ère partie
Depuis 2020,
Banda Caracol réunit chaque semaine des musiciennes et musiciens
amateur·ices de tous horizons pour vivre une aventure musicale
collective, sous la direction des artistes du Surnatural Orchestra. En
fil rouge de ce concert : un répertoire à l’image de Surnatural
Orchestra, nourri d’improvisation et de Soundpainting, un langage
d’improvisation collective, inventif et accessible. Banda Caracol, c’est
la musique comme lien, et comme terrain d’expérimentation collective.
Bon voyage !
Surnatural Orchestra, grand
orchestre timbré, polyfiction horizontale à chaleur tournante, chausse
ses bottes de sept lieux, enjambe les obstacles, tourne dix-huit fois la
langue dans sa bouche, avale la terre et le feu, met en chantier,
fabrique et cultive…
· DISTRIBUTION ·
Flûtes : Paloma Charpy, Marie Charlotte Govin, Jill Madelenat
Saxophones : Benjamin, Clea Arnulf, Phanette Barral, Manon Clément, Julien Masfety
Trompettes : Christophe, Albin du Pasquier
Trombone : Lucie Schleimer
Euphonium : Camille Gaches
Basse/guitare : Samir Ammar Khodja
Guitare : Théo Godefroid
Batterie : Charles Benard
Harmonica : Thomas Gold
Le Collectif Surnatural est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la DGCA et la DRAC Île-de-France Minis
VAMOS ANDANDO, La fanfare au Carreau en concert – 2ème partie
Depuis
dix ans, la fanfare au Carreau regroupe entre 50 et 80 musicien·nes
amateur·ices autour des compositions originales et sous la direction de
Fidel Fourneyron. Ce concert à la MPAA est l’occasion de célébrer les
compositions gravées sur le disque Vamos Andando sorti en décembre 2023 ainsi que de nouvelles pièces enjouées et entêtantes créées depuis.
Sous la direction du compositeur et tromboniste Fidel Fourneyron (Victoires du Jazz 2019, Bengue, Que Vola?, Animals, Un Poco Loco, La Chanson de Renart, Oko…), la fanfare au Carreau
joue des morceaux inédits et gourmands composés sur mesure par ce
musicien génial. L’ensemble s’agrandit chaque année et poursuit le
développement de sa pratique musicale amateure au Carreau du Temple, où
il répète tous les 15 jours. La fanfare se produit également en concert :
baptême du feu et occasion de partager le bonheur de jouer ensemble,
l’instrument et le sourire aux lèvres.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Profitez d’une soirée musicale orchestrée par deux ensembles amateurs franciliens !
Le vendredi 28 novembre 2025
de 19h30 à 21h00
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).
Tout public.
MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs