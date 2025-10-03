La Fanfare Bigs au Coupé Décalé Rennes Rennes

La Fanfare Bigs au Coupé Décalé Rennes Rennes vendredi 3 octobre 2025.

La Fanfare Bigs au Coupé Décalé Rennes Rennes Vendredi 3 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Une Fanfare inattendue bigrement instrumentale, tout en Groove, à la sauce Orientale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

1



Rennes 23 rue de la Donelière Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine