La fanfare des Durs à Cuivre Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

La fanfare des Durs à Cuivre Samedi 20 septembre, 15h00 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Reconnaissable à ses fourrures et son doré, cette belle bande de copains, conjuguant musiciens aguerris et jeunes novices, propose un répertoire éclectique.

Ils vous emmèneront de la place Graslin au jardin du Muséum et vous feront danser. Explosion de bonne humeur garantie !

Samedi 20 septembre de 15h à 17h.

Horaire susceptible d’être légèrement modifié.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

