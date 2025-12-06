La Fanfare des Enfants du Boucher Nancy

La Fanfare des Enfants du Boucher

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

À travers le vent, la pluie, la neige et le brouillard, voici maintenant 10 ans que la Fanfare des Enfants du Boucher fait vivre une musique joyeuse, puissante et débridée.

Samedi 6 décembre

En attendant l’arrivée du grand Défilé de saint Nicolas place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher servira son concert juste à point, avec même cette année des morceaux chantés…

Samedi 13 décembre

La Fanfare des Enfants du Boucher remet le couvert parvis de l’école d’architecture, en attendant l’arrivée de saint Nicolas sur l’eau

Sans réservationTout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Through wind, rain, snow and fog, the Fanfare des Enfants du Boucher has been bringing joyful, powerful, unbridled music to life for 10 years now.

Saturday, December 6:

As we await the arrival of the grand St. Nicholas Parade on Place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher will be serving up its just-right concert, this year even including some sung pieces?

Saturday December 13

La Fanfare des Enfants du Boucher takes to the stage in front of the School of Architecture, awaiting the arrival of Saint Nicolas on the water

No reservation required

