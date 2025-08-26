La Fanfare du Contrevent Baigneux-les-Juifs

La Fanfare du Contrevent Baigneux-les-Juifs samedi 13 juin 2026.

La Fanfare du Contrevent

3 rue de Quemigny Baigneux-les-Juifs Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Imaginez une horde d’humains venus d’on-ne-sait-où. Du futur, du passé, d’un monde parallèle ? Impossible de savoir. Ils débarquent là, munis d’instruments à vent, de percussions et d’étranges tuyaux appelés ondulophones. Ils progressent à contre-courant, libres, hors du temps. Treize musiciens et musiciennes qui insufflent une énergie folle et compacte.

Buvette/Restauration.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

3 rue de Quemigny Baigneux-les-Juifs 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 44 79 26

