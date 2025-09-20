La Fanfare du Contrevent Talant
La Fanfare du Contrevent Talant samedi 20 septembre 2025.
La Fanfare du Contrevent
Parvis de L’Ecrin Talant Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Imaginez une horde d’humains venus d’on-ne-sait-où. Du futur, du passé, d’un monde parallèle ? Impossible de savoir. Ils débarquent là, munis d’instruments à vent, de percussions et d’étranges tuyaux appelés ondulophones. Ils progressent à contre-courant, libres, hors du temps. Treize musiciens et musiciennes qui insufflent une énergie folle et compacte. .
Parvis de L’Ecrin Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 60 93 lecrin@talant.fr
