La Fanfare du Contrevent Talant samedi 20 septembre 2025.

Parvis de L’Ecrin Talant Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Imaginez une horde d’humains venus d’on-ne-sait-où. Du futur, du passé, d’un monde parallèle ? Impossible de savoir. Ils débarquent là, munis d’instruments à vent, de percussions et d’étranges tuyaux appelés ondulophones. Ils progressent à contre-courant, libres, hors du temps. Treize musiciens et musiciennes qui insufflent une énergie folle et compacte. .

Parvis de L’Ecrin Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 60 93 lecrin@talant.fr

