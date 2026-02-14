La Fanfare du Loup invite Esa Pietilä, AMR / Sud des Alpes, Genève
La Fanfare du Loup invite Esa Pietilä, AMR / Sud des Alpes, Genève vendredi 20 février 2026.
La Fanfare du Loup invite Esa Pietilä 20 et 21 février AMR / Sud des Alpes
20.- (plein tarif) 15.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12.- (carte 20 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T21:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:59:00+01:00
Fin : 2026-02-21T21:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00
Depuis sa création, la Fanfare du Loup s’est construite comme un laboratoire musical où se croisent les traditions, les cultures et les pratiques les plus variées. C’est dans cette continuité que la Fanfare invite Esa Pietilä, saxophoniste et compositeur finlandais dont le parcours incarne parfaitement l’esprit que nous défendons. Son travail a été salué dans le monde entier pour son originalité et sa capacité à repenser les frontières entre les genres.
Deux très belles soirées en perspective !
Ce projet est soutenu par la Fondation Leenaards.
Esa Pietilä, saxophone, composition
Christophe Berthet, saxophone, composition
Théo Duboule, guitare, composition
Aïda Diop, percussion
Marie Mercier, clarinettes
Monika Esmerode, cor
Justine Tornay , trompette
Defne Signoret, saxophone
Ian Gordon-Lennox, trompette
William Jacquemet, trombone
Aina Rakotobe, saxophone
Sam Alvarez, saxophone
Massimo Pinca, contrebasse
Nathan Vandenbulcke, batterie
AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]
Saison 25-26
DR