La Fanfare du Loup invite Esa Pietilä, AMR / Sud des Alpes, Genève

La Fanfare du Loup invite Esa Pietilä 20 et 21 février AMR / Sud des Alpes

20.- (plein tarif) 15.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12.- (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T21:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-21T21:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

Depuis sa création, la Fanfare du Loup s’est construite comme un laboratoire musical où se croisent les traditions, les cultures et les pratiques les plus variées. C’est dans cette continuité que la Fanfare invite Esa Pietilä, saxophoniste et compositeur finlandais dont le parcours incarne parfaitement l’esprit que nous défendons. Son travail a été salué dans le monde entier pour son originalité et sa capacité à repenser les frontières entre les genres.

Deux très belles soirées en perspective !

Ce projet est soutenu par la Fondation Leenaards.

Esa Pietilä, saxophone, composition

Christophe Berthet, saxophone, composition

Théo Duboule, guitare, composition

Aïda Diop, percussion

Marie Mercier, clarinettes

Monika Esmerode, cor

Justine Tornay , trompette

Defne Signoret, saxophone

Ian Gordon-Lennox, trompette

William Jacquemet, trombone

Aina Rakotobe, saxophone

Sam Alvarez, saxophone

Massimo Pinca, contrebasse

Nathan Vandenbulcke, batterie

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]

Saison 25-26

DR