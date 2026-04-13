La fantastique aventure des Grandes Gueules, Roville-aux-chênes, Roville-aux-Chênes

La fantastique aventure des Grandes Gueules Mercredi 29 avril, 20h00 Roville-aux-chênes Vosges

4€ l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:59:00+02:00

Au programme : documentaire et films d’archives inédits – débat dédicace du livre événement – projection du film « les grandes gueules »

Réservation au 03 29 65 11 04. Début de la soirée à 20h à la salle des conférences de l’école de Roville-aux-Chênes !

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Venez découvrir les coulisses du tournage d’un film culte ! cinéma conférence

Amicale de Roville