La Fantastique de St Gouëno Le Mené

La Fantastique de St Gouëno

Saint-Gouëno Le Mené Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Marché d’artisans, forge, contes, animation feu, jeu sleepy hollow, espace illustrateurs.

Le dimanche, concert Le chant des pierres de Luc Arbogast. .

Saint-Gouëno Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 56 42 68

