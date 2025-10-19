La farce cachée de l’info Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

La farce cachée de l’info Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 19 octobre 2025.

La farce cachée de l’info

Dimanche 19 octobre 2025 de 17h à 18h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Vous pensez bien connaître les stars et les medias. Faux ! Mais Jean-Jacques Fiorito, qui les a longuement côtoyées, vous révèle leur… farce cachée

Reporter infatigable et incorruptible (enfin, tout dépend de la somme), il a suivi les tournées de toutes

Grand reporter infatigable, il a suivi toutes les tournées, celles des stars, des éboueurs, la tournée des comptoirs aussi. Sa préférée.



Il a interviewé Obispo, Hallyday, Belmondo, Julio Iglesias. Mieux: le professeur Raoult ! Toujours droit, jamais corrompu(enfin, pas encore), Jean-Jacques Fiorito vient vous parler de tout ça.



Il évoque aussi tout ce qui fait le charme de Marseille: les grèves, la saleté, les kalachs, le cannabis ainsi que l’OM évidemment. Et parce qu’un Marseillais ne craint personne, il martyrise Trump, bombarde Poutine, défie la Chine et s’attaque à la plus grande puissance mondiale: BFM !



Un oneman show comme on n’en voit qu’un dans sa vie. Atypique, unique… historique ! Et le plus étonnant c’est que toutes les infos qu’il donne sont vraies. Un Marseillais sincère: incroyable ! .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

You think you know the stars and the media. You don’t! But Jean-Jacques Fiorito, who has worked with them for many years, reveals their… hidden joke

A tireless and incorruptible reporter (well, it all depends on how much you’ve got), he’s followed the tours of every star on the planet

German :

Sie denken, Sie kennen sich mit Stars und Medien gut aus. Das stimmt nicht! Aber Jean-Jacques Fiorito, der lange Zeit mit ihnen zu tun hatte, verrät Ihnen ihre… verborgene Farce

Als unermüdlicher und unbestechlicher Reporter (na ja, alles hängt von der Summe ab) hat er die Tourneen aller

Italiano :

Pensate di conoscere le star e i media. Ma non è così! Ma Jean-Jacques Fiorito, che ha lavorato con loro per molti anni, rivela i loro… scherzo nascosto

Giornalista instancabile e incorruttibile (dipende dalla quantità), ha seguito le tournée di tutte le più importanti star del mondo

Espanol :

Crees que conoces a las estrellas y a los medios. Pero no es así Pero Jean-Jacques Fiorito, que ha trabajado con ellos durante muchos años, nos desvela sus… broma oculta

Reportero incansable e incorruptible (bueno, todo depende de la cantidad), ha seguido las giras de todas las estrellas más importantes del mundo

L’événement La farce cachée de l’info Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille