La Farce de Maître Pathelin – Compagnie Rouge Cardinal Centre Paris Anim’ Mathis PARIS
La Farce de Maître Pathelin – Compagnie Rouge Cardinal Centre Paris Anim’ Mathis PARIS samedi 17 janvier 2026.
Envie d’un spectacle drôle, vivant et accessible à tous ? La Farce de Maître Pathelin est présentée à Paris au Centre Paris Anim’ Mathis, dans une mise en scène contemporaine qui redonne toute sa force à ce grand classique du théâtre médiéval.
Sous ses airs légers, cette farce au ton vif et satirique révèle avec humour les inégalités sociales, les jeux de pouvoir et les travers d’une société où la ruse devient une arme de survie. Un texte ancien dont la modernité résonne encore aujourd’hui.
Le spectacle s’appuie sur une esthétique épurée et rythmée : costumes modernes, décor minimaliste et musique live où les chants anciens dialoguent avec le ukulélé.
Inscrite au programme de français de 5e, La Farce de Maître Pathelin constitue également un formidable outil pédagogique, qui s’adresse aussi bien le public scolaire que les spectateurs adultes.
Ce projet est porté par la Compagnie Rouge Cardinal
Avec :
Arthur Pichon
Erwan Kerzenn
Lucie Dournaux
Loïc Mettendorf
Traduction, adaptation et mise en scène : Florian Chaillot
Lumières : Alexandre Fougère
Ce projet est subventionné par le fond dédié à la jeune création théâtrale de la Maison étudiante de la mairie de Paris
Cette adaptation moderne de La Farce de Maître Pathelin, la comédie emblématique du du XVe siècle, nous plonge dans les aventures de Pathelin, avocat rusé mais désargenté, qui tente, avec sa femme Guillemette, d’obtenir par la ruse un drap sans le payer. Mais tel est pris qui croyait prendre !
Le samedi 17 janvier 2026
de 19h30 à 20h50
payant
– Plein Tarif – 13€
– Tarif réduit : 11€ (Moins de 18 ans /Demandeur d’emploi / Intermittent du spectacle)
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 PARIS
