« La Faufilée où l’art de se tricoter la vie » Hôtel du Département Saint-Brieuc

« La Faufilée où l’art de se tricoter la vie » Dimanche 21 septembre, 15h30 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

À partir de 6 ans – 15h30 (durée 1h15).

“Je veux une maison”, dit-elle. Et sans un mot, il lui tricota une maison…

Ce spectacle mêlant travail plastique, théâtre, chant, danse et univers sonore questionne notre “habitat” et notre “co-habitation” avec tendresse et humour piquant.

Cie Cheap avec Anne Huonnic et Gilles Lebreton.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Département des Côtes d’Armor