La Faufilée Moulin de Bili Gwen Troguéry samedi 9 août 2025.

Moulin de Bili Gwen Bili Gwen Troguéry Côtes-d'Armor

Début : 2025-08-09 18:30:00

fin : 2025-08-09 19:30:00

2025-08-09

“Je veux une maison” , dit-elle.

Et sans un mot, il lui tricote une maison…

Ce spectacle mêlant travail plastique, théâtre, chant, danse et univers sonore questionne notre « habitat » et notre « co-habitation » avec tendresse et humour piquant.

Laissez-vous surprendre!

A partir de 6 ans .

Moulin de Bili Gwen Bili Gwen Troguéry 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

