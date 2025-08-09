La Faufilée Moulin de Bili Gwen Troguéry
samedi 9 août 2025.
La Faufilée
Moulin de Bili Gwen Bili Gwen Troguéry Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-08-09 18:30:00
fin : 2025-08-09 19:30:00
Date(s) :
2025-08-09
“Je veux une maison” , dit-elle.
Et sans un mot, il lui tricote une maison…
Ce spectacle mêlant travail plastique, théâtre, chant, danse et univers sonore questionne notre « habitat » et notre « co-habitation » avec tendresse et humour piquant.
Laissez-vous surprendre!
A partir de 6 ans .
Moulin de Bili Gwen Bili Gwen Troguéry 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
