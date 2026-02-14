La faune au domaine de Soucy / LSF, 2-4 Rue du Mont Louvet, 91640 Fontenay-lès-Briis, France, Fontenay-lès-Briis

La faune au domaine de Soucy / LSF Samedi 9 mai, 11h30 2-4 Rue du Mont Louvet, 91640 Fontenay-lès-Briis, France Essonne

Tarifs : Enfants 6€ ; Adulte 8€

Plongez au cœur du Domaine de Soucy, un écrin de nature classé Espace Naturel Sensible, où 30 hectares de bois, prairies, clairières et zones humides vous attendent. Entre passereaux, oiseaux d’eau et parfum des plantes, laissez-vous guider par la richesse des paysages et la diversité des espèces qui y vivent. À l’occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (célébrée deux fois par an, le 2ème samedi de mai et d’octobre), mettons en lumière la relation entre les oiseaux migrateurs et les insectes qui partagent leur habitat. Une balade sensorielle, rythmée par les observations et les échanges, pour mieux comprendre les liens invisibles qui unissent la faune et la flore.

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/la-faune-au-domaine-de-soucy-lsf-6795

2-4 Rue du Mont Louvet, 91640 Fontenay-lès-Briis, France Fontenay-lès-Briis 91640 Essonne Île-de-France

Sortie inclusive avec la présence d’une interprète LSF (Langue des Signes Française) Nature Sortie nature