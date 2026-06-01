La faune et la flore des jardins, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble
La faune et la flore des jardins, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble samedi 6 juin 2026.
La faune et la flore des jardins Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du Musée dauphinois Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Des animateurs des Espaces naturels Sensibles en Isère vous accueilleront à la découverte de la faune et de la flore des jardins du musée.
Jardins du Musée dauphinois 30 rue Maurice Gignoux 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Des animateurs des Espaces naturels Sensibles en Isère vous accueilleront à la découverte de la faune et de la flore des jardins du musée.
©Pierre Jayet – Musée dauphinois – Département de l’Isère
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