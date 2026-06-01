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La faune et la flore des jardins, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble

La faune et la flore des jardins, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble

La faune et la flore des jardins, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardins du Musée dauphinois

Adresse : 30 rue Maurice Gignoux 38000 Grenoble

Ville : 38000 Grenoble

Département : Isère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

La faune et la flore des jardins Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du Musée dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Des animateurs des Espaces naturels Sensibles en Isère vous accueilleront à la découverte de la faune et de la flore des jardins du musée.

Jardins du Musée dauphinois 30 rue Maurice Gignoux 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Des animateurs des Espaces naturels Sensibles en Isère vous accueilleront à la découverte de la faune et de la flore des jardins du musée.

©Pierre Jayet – Musée dauphinois – Département de l’Isère

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