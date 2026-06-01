La faune et la flore des jardins, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble

La faune et la flore des jardins Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du Musée dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Des animateurs des Espaces naturels Sensibles en Isère vous accueilleront à la découverte de la faune et de la flore des jardins du musée.

Jardins du Musée dauphinois 30 rue Maurice Gignoux 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Des animateurs des Espaces naturels Sensibles en Isère vous accueilleront à la découverte de la faune et de la flore des jardins du musée.

©Pierre Jayet – Musée dauphinois – Département de l’Isère