La faune sauvage du bocage Bélâbre
La faune sauvage du bocage Bélâbre samedi 24 janvier 2026.
La faune sauvage du bocage
Bélâbre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Cette animation familiale (dès 8 ans) est proposée par le CPIE dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc de la Brenne.Familles
Mésange, scarabées, chauve-souris, de nombreux animaux fréquentent les haies pour se protéger du froid, s’alimenter et/ou hiberner. Au cours d’une promenade, vous découvrirez quelques dendromicrohabitats.
Cette animation est proposée dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc de la Brenne. .
Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This family activity (from 8 years old) is proposed by the CPIE as part of the development of the experimental pole for resilient agriculture, supported by the Parc de la Brenne.
L’événement La faune sauvage du bocage Bélâbre a été mis à jour le 2026-01-10 par Destination Brenne