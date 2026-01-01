La faune sauvage du bocage

Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Cette animation familiale (dès 8 ans) est proposée par le CPIE dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc de la Brenne.Familles

Mésange, scarabées, chauve-souris, de nombreux animaux fréquentent les haies pour se protéger du froid, s’alimenter et/ou hiberner. Au cours d’une promenade, vous découvrirez quelques dendromicrohabitats.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc de la Brenne. .

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This family activity (from 8 years old) is proposed by the CPIE as part of the development of the experimental pole for resilient agriculture, supported by the Parc de la Brenne.

L’événement La faune sauvage du bocage Bélâbre a été mis à jour le 2026-01-10 par Destination Brenne