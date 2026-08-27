La Faute au Klezmer Temple Protestant Lixheim
dimanche 4 octobre 2026 · Temple Protestant · Lixheim
Informations pratiques
Lixheim
La Faute au Klezmer
Temple Protestant 5 rue du Temple Lixheim Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04 19:20:00
Date(s) :
2026-10-04
Ce nouveau spectacle de la chorale Lomir Zingen vous plongera dans une comédie policière et musicale.
Un meurtre à la Choucrouterie ! Qui est suspect, qui est coupable ? Accompagné de sa nouvelle stagiaire, le commissaire Schweitzer enquête, … à son rythme.Tout public
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Temple Protestant 5 rue du Temple Lixheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 73 62 19 31
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English :
This new show by the Lomir Zingen choir will immerse you in a musical mystery comedy.
A murder at the Choucrouterie! Who is a suspect? Who is guilty? Accompanied by his new intern, Inspector Schweitzer investigates—at his own pace.
L’événement La Faute au Klezmer Lixheim a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG