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AGENDA · Lixheim

La Faute au Klezmer Temple Protestant Lixheim

dimanche 4 octobre 2026 · Temple Protestant · Lixheim

La Faute au Klezmer Temple Protestant Lixheim

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Temple Protestant
Adresse
5 rue du Temple
Ville
57635 Lixheim
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lixheim

La Faute au Klezmer

Temple Protestant 5 rue du Temple Lixheim Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04 19:20:00

Date(s) :
2026-10-04

Ce nouveau spectacle de la chorale Lomir Zingen vous plongera dans une comédie policière et musicale.
Un meurtre à la Choucrouterie ! Qui est suspect, qui est coupable ? Accompagné de sa nouvelle stagiaire, le commissaire Schweitzer enquête, … à son rythme.Tout public
0  .

Temple Protestant 5 rue du Temple Lixheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 73 62 19 31 

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English :

This new show by the Lomir Zingen choir will immerse you in a musical mystery comedy.
A murder at the Choucrouterie! Who is a suspect? Who is guilty? Accompanied by his new intern, Inspector Schweitzer investigates—at his own pace.

L’événement La Faute au Klezmer Lixheim a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG