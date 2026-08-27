La Faute au Klezmer Temple Protestant Lixheim

Informations pratiques

Lixheim

La Faute au Klezmer

Temple Protestant 5 rue du Temple Lixheim Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04 19:20:00

Date(s) :

2026-10-04

Ce nouveau spectacle de la chorale Lomir Zingen vous plongera dans une comédie policière et musicale.

Un meurtre à la Choucrouterie ! Qui est suspect, qui est coupable ? Accompagné de sa nouvelle stagiaire, le commissaire Schweitzer enquête, … à son rythme.Tout public

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Temple Protestant 5 rue du Temple Lixheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 73 62 19 31

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English :

This new show by the Lomir Zingen choir will immerse you in a musical mystery comedy.

A murder at the Choucrouterie! Who is a suspect? Who is guilty? Accompanied by his new intern, Inspector Schweitzer investigates—at his own pace.

L’événement La Faute au Klezmer Lixheim a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG