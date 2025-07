La Fauv a 10 ans Teyssières

La Fauv a 10 ans Teyssières samedi 2 août 2025.

La Fauv a 10 ans

Cour de la Mairie Teyssières Drôme

Début : Samedi 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Déjà 10 ans que la FauV a repris le flambeau de ses ainés !

Alors, venez fêter avec nous cette belle aventure avec un programme varié qui contentera petits et grands…et gourmands !



Venez nombreux et parlez en autour de vous.

Cour de la Mairie Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 28 frederic.bouchet84@free.fr

English :

It’s already 10 years since FauV took up the torch from its elders!

So come and celebrate this wonderful adventure with us, with a varied program to please young and old…and gourmets!



Come one, come all, and spread the word.

German :

Schon seit 10 Jahren hat der FauV die Fackel seiner Vorfahren übernommen!

Feiern Sie also mit uns dieses schöne Abenteuer mit einem abwechslungsreichen Programm, das Groß und Klein zufriedenstellen wird…und Feinschmecker!



Kommen Sie zahlreich und erzählen Sie es weiter.

Italiano :

Sono già passati 10 anni da quando il FauV ha raccolto la fiaccola dai suoi anziani!

Venite a festeggiare con noi questa grande avventura con un programma variegato che farà la gioia di grandi e piccini… e dei buongustai!



Venite tutti e spargete la voce.

Espanol :

Hace ya 10 años que la FauV tomó el relevo de sus mayores

Acompáñenos a celebrar esta gran aventura con un programa variado que hará las delicias de grandes y pequeños… ¡y de los gourmets!



Vengan todos y corran la voz.

