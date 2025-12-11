La FauV Scène itinérante de musique dans l’Indre

7 Rue des Dames Rivarennes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

La FauV, scène itinérante de musique dans l’Indre, concert à Rivarennes. En parcourant le département pour y proposer des chouettes moments de partages musicaux, la FauV permet de toucher tous les publics.

Les artistes Bard Box et Aki Agora proposeront une restitution de plusieurs jours de résidence de création, dans une ambiance conviviale pour une soirée de découverte. .

7 Rue des Dames Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire lafauv36@gmail.com

English :

La FauV, Indre’s itinerant music scene, in concert at Rivarennes. La FauV travels the length and breadth of the department, offering a wide range of musical experiences for all ages.

L’événement La FauV Scène itinérante de musique dans l’Indre Rivarennes a été mis à jour le 2025-12-11 par BERRY