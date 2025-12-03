La FauV scène itinérante de musique dans l’Indre Saint-Marcel

La FauV scène itinérante de musique dans l’Indre

Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La FauV, scène itinérante de musique dans l’Indre, concert à Saint-Marcel.

Concert par les artistes lives et de musique électronique Lynx IRL et Jasmine Not Jafar, avec le retour du duo Bard Box et Aki Agora. La première partie sera assurée par le club musique du lycée Rollinat d’Argenton-sur-Creuse. .

Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire lafauv36@gmail.com

English :

La FauV, Indre’s itinerant music scene, concert in Saint-Marcel.

