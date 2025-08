La Favéa Mazet-Saint-Voy

La Favéa Mazet-Saint-Voy dimanche 10 août 2025.

La Favéa

Le Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2025-08-10 14:30:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Rencontre autour de l’histoire du protestantisme. Conférence de Marc Muller « Une armée sans fusil 150 ans de l’Armée du Salut ».

Le Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Meeting on the history of Protestantism. Conference by Marc Muller « Une armée sans fusil 150 ans de l’Armée du Salut ».

German :

Treffen rund um die Geschichte des Protestantismus. Vortrag von Marc Muller « Eine Armee ohne Gewehr: 150 Jahre Heilsarmee ».

Italiano :

Incontro sulla storia del protestantesimo. Conferenza di Marc Muller « Un esercito senza armi: 150 anni di Esercito della Salvezza ».

Espanol :

Encuentro sobre la historia del protestantismo. Conferencia de Marc Muller « Un ejército sin armas: 150 años del Ejército de Salvación ».

