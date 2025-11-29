La Favorite Sweet Rose and Lily Musique baroque anglaise Rosheim

La Favorite Sweet Rose and Lily Musique baroque anglaise

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

Laissez-vous envoûter par la musique baroque anglaise clavecin, flûte à bec, viole de gambe et chant pour une soirée pleine d’émotions.

Musique baroque anglaise des XVIIème et XVIIIème siècles avec des œuvres de Henry Purcell, William Byrd et Haendel entre autres. .

Place de la République Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 46 32 61 jost.beatrice@wanadoo.fr

English :

Let yourself be enchanted by English Baroque music: harpsichord, recorder, viola da gamba and vocals for an evening full of emotion.

German :

Lassen Sie sich von englischer Barockmusik verzaubern: Cembalo, Blockflöte, Viola da Gamba und Gesang sorgen für einen Abend voller Emotionen.

Italiano :

Lasciatevi incantare dalla musica barocca inglese: clavicembalo, flauto dolce, viola da gamba e voce per una serata ricca di emozioni.

Espanol :

Déjese hechizar por la música barroca inglesa: clave, flauta dulce, viola da gamba y voces para una velada llena de emoción.

