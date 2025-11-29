La Favorite Sweet Rose and Lily Musique baroque anglaise Rosheim
La Favorite Sweet Rose and Lily Musique baroque anglaise Rosheim samedi 29 novembre 2025.
La Favorite Sweet Rose and Lily Musique baroque anglaise
Place de la République Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Laissez-vous envoûter par la musique baroque anglaise clavecin, flûte à bec, viole de gambe et chant pour une soirée pleine d’émotions.
Musique baroque anglaise des XVIIème et XVIIIème siècles avec des œuvres de Henry Purcell, William Byrd et Haendel entre autres. .
Place de la République Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 46 32 61 jost.beatrice@wanadoo.fr
English :
Let yourself be enchanted by English Baroque music: harpsichord, recorder, viola da gamba and vocals for an evening full of emotion.
German :
Lassen Sie sich von englischer Barockmusik verzaubern: Cembalo, Blockflöte, Viola da Gamba und Gesang sorgen für einen Abend voller Emotionen.
Italiano :
Lasciatevi incantare dalla musica barocca inglese: clavicembalo, flauto dolce, viola da gamba e voce per una serata ricca di emozioni.
Espanol :
Déjese hechizar por la música barroca inglesa: clave, flauta dulce, viola da gamba y voces para una velada llena de emoción.
L’événement La Favorite Sweet Rose and Lily Musique baroque anglaise Rosheim a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile