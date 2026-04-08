Vias

LA FÉBOULADE POUR TOUS !

30 avenue d’Agde Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Avec sa 4ᵉ édition, la Féboulade s’inscrit désormais comme un rendez vous majeur du patrimoine viassois.

Avec sa 4ᵉ édition, la Féboulade s’inscrit désormais comme un rendez vous majeur du patrimoine viassois.

Entre savoir-faire d’hier et convivialité d’aujourd’hui, PAVID’ÒC fait vivre une tradition qui rassemble, fédère et célèbre l’identité de notre village.

C’est dans la continuité de cette dynamique, que les bénévoles de PAVID’OC, du Comité des Fêtes et des FESTA FABO uniront leurs savoir-faire pour accueillir les convives, animer la journée et faire vivre l’esprit de fête qui caractérise ce rendez vous devenu incontournable.

Entre chants, traditions, gestes d’antan et convivialité bien d’ici, la Féboulade promet un moment authentique et généreux, fidèle à l’âme de notre village.

Les places sont limitées… qu’on se le dise !

Menu concocté comme chaque année par les virtuoses du chaudron des Délices de Thau .

30 avenue d’Agde Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com

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English :

Now in its 4th year, the Féboulade has become a major event in Viass?s heritage.

L’événement LA FÉBOULADE POUR TOUS ! Vias a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34