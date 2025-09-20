La Fédération Française des Véhicules d’Epoque à Arnajon Château d’Arnajon Le Puy-Sainte-Réparade

Week end Adulte : 11€ – Journée Adulte : 9€ – Week end Enfant : 6€ – Journée Enfant : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Plusieurs clubs affiliés de la FFVE de la région Sud viendront exposer leurs véhicules d’époque et de collection dans la cour du château d’Arnajon et dans le boulingrin. Une cinquantaine de voitures sont attendues.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront échanger avec les propriétaires et partager leurs passions communes. Ce rassemblement offrira aux enfants un bel échantillon de véhicules ayant circulé sur nos routes à l’époque de leurs grands-parents, ….

Moments particuliers :

Début de matinée : arrivée des voitures

Déjeuner : possibilité de restauration simple sur place, en partage avec les exposants

Fin de journée : départ des voitures en convois

Tout au long de la journée, les visiteurs auront accès aux jardins XVIIème en terrasses, au potager et jardin de cactées du Château d’Arnajon.

Château d’Arnajon 675 chemin des Arnajons, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 08 91 32 32 http://www.chateaudarnajon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/Arnajon-JEP2025 »}] Bastide du XVIIe, Jardins et parc Parking privé sur place

Journées européennes du patrimoine 2025

@BrunoPascal