La Fée Cuisalie vous fait voyager Compagnie ça raconte quoi ? Zénith salle polyvalente Lamoura

La Fée Cuisalie vous fait voyager Compagnie ça raconte quoi ?

Zénith salle polyvalente 173 Route de Longchaumois Lamoura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Spectacle de conte La Fée Cuisalie vous fait voyager par la Cie ça raconte quoi ?

Spectacle payant dès 6 ans. Durée 60 minutes.

Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Station des Rousses.

La Fée Cuisalie a pour mission de transmettre les contes et légendes de la Franche-Comté qui ont traversé les siècles. Cette fée espiègle et joviale transporte petits et grands dans un monde merveilleux et mystérieux, leur permettant de découvrir la Région à travers ces récits. Ils évoquent les personnages fantastiques qui la peuplent, ainsi que sa nature somptueuse. .

+33 6 07 54 58 52

