La fée des bois et le pouvoir de l’imagination Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-26

2025-10-21

Elora, la fée des bois et Augustin, le lutin, vous emmènent découvrir la forêt enchantée. A vous d’aider la fée des bois à comprendre les émotions qu’elle traverse et laissez-vous porter par la magie. Un joli voyage au pays de la féérie, de la douceur et du pouvoir de l’imagination.

Durée 55 min. Dès 2 ans. .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

