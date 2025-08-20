La Fée des bois et le pouvoir de l’imagination Troyes
La Fée des bois et le pouvoir de l’imagination
Au Pays de l’Imaginaire
Aide la Fée des Bois à comprendre les émotions qu’elle traverse et laisse-toi porter par la Magie.
Un Joli Conte et Voyage au Pays de la Féérie, de la Douceur et du Pouvoir de L’Imagination
Création et mise en scène par Nadia Marchais
Interprété par Bohèm Gillot et Nadia Marchais
Ages conseillés de 4 à 12 ans .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
