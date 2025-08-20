La Fée des bois et le pouvoir de l’imagination Troyes

Au Pays de l’Imaginaire

Aide la Fée des Bois à comprendre les émotions qu’elle traverse et laisse-toi porter par la Magie.

Un Joli Conte et Voyage au Pays de la Féérie, de la Douceur et du Pouvoir de L’Imagination



Création et mise en scène par Nadia Marchais

Interprété par Bohèm Gillot et Nadia Marchais



Ages conseillés de 4 à 12 ans .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

