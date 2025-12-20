LA FÉE DES CHAUSSETTES FÊTE NOËL – LA FÉE DES CHAUSETTES FÊTE NOËL – THEATRE DU MARAIS Paris

LA FÉE DES CHAUSSETTES FÊTE NOËL – LA FÉE DES CHAUSETTES FÊTE NOËL Début : 2025-12-23 à 15:00. Tarif : – euros.

LA FÉE DES CHAUSSETTES FÊTE NOËLThéâtre pour enfants (de 2 à 8 ans)Durée : 45 mnUn spectacle musical sur Noël et la gestion des colères.Noël approche et les chaussettes sont surexcitées et énervées. Surtout Josette, qui fait colère sur colère. Luciole ne sait plus où donner de la tête, et en plus le Père Noël lui demande de retrouver sa chaussette de Noël qui a disparu !Voilà enfin la suite tant attendue du spectacle à succès La fée des chaussettes ! On retrouve avec plaisir l’univers drôle et attachant de la fée Luciole et de ses chaussettes farfelues.Emilie Pfeffer mêle chansons, marionnettes et interactions avec les enfants. Elle s’adresse avec humour au jeune public autant qu’aux parents, à qui elle distille avec malice de petite astuces et conseils pour tenter de gérer au mieux la tempête émotionnelle qui amène nos chers petits aux colères les plus terribles.Artiste : Emilie Pfeffer Mise en scène : Coralie Lascoux

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75