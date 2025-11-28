LA FÉE DES CHAUSSETTES – THEATRE DU MARAIS Paris

LA FÉE DES CHAUSSETTES Début : 2025-12-29 à 16:30. Tarif : – euros.

LA FÉE DES CHAUSSETTESThéâtre pour enfants (de 2 à 8 ans)Durée : 45 mnUn spectacle musical sur le sommeil et les chaussettes… Plein d’humour et de tendresse.Luciole est une petite fée qui adore dormir, c’est son activité préférée ! Le jour de la grande distribution annuelle des rôles de fées, elle oublie de se réveiller et devient donc sans le vouloir la fée des chaussettes .Et cela n’est vraiment pas facile… Les chaussettes adorent se cacher, se mélanger, et disparaître inexplicablement. Luciole se retrouve entraînée dans une drôle d’aventure, où son don pour le sommeil lui sera bien utile !L’idée du spectacle est d’aborder avec humour les problèmes liés au sommeil. En suivant les aventures de Luciole, au milieu de chaussettes qui ne pensent qu’à faire la fête et ne veulent pas dormir, les enfants revivent des situations quotidiennes : refus de se coucher, difficultés d’endormissement, cauchemars…S’adressant aux tout-petits à partir de deux ans, tout est mis en oeuvre pour mobiliser leur attention et stimuler leur imagination : chansons, musique, marionnettes, ombres chinoises, magie… Les jeunes spectateurs ne s’ennuient pas une seconde.Mais plusieurs niveaux de lecture de la pièce sont possibles, selon l’âge, afin d’intéresser le plus grand nombre et permettre aux parents de s’amuser eux aussi !Le Saviez-vous ?12ème année de succès à Paris !Artiste : Emilie Pfeffer Mise en scène : Coralie Lascoux

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75