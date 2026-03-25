LA FÉE DES FLEURS ET LE JARDIN MAGIQUE PAR LA CIE CIRKULEZ THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

LA FÉE DES FLEURS ET LE JARDIN MAGIQUE PAR LA CIE CIRKULEZ

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 11:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-20

Une rencontre rigolote et colorée avec une fée de la nature ainsi que ses amis Renardeau, Chouette et écureuil.

Une invitation à voyager dans un univers où les fleurs sont aussi grandes que les arbres. Pour regarder le monde ordinaire comme quelque chose d’extraordinaire ! Avec l’aide des enfants la Fée des Fleurs fera apparaitre un beau bouquet !

De 6 mois à 5 ans 30 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

A fun, colorful encounter with a nature fairy and her friends, Fox, Owl and Squirrel.

L’événement LA FÉE DES FLEURS ET LE JARDIN MAGIQUE PAR LA CIE CIRKULEZ Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE