LA FÉE DES FLEURS ET LE JARDIN MAGIQUE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse mercredi 21 janvier 2026.
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 09:45:00
fin : 2026-01-25 10:15:00
Date(s) :
2026-01-21
La Fée des Fleurs nous emmène dans son Jardin Magique où elle fait pousser des fleurs aussi grandes que les arbres !
De 9 mois à 6 ans durée 30 minutes
Son univers rigolo et coloré, mêlant théâtre, musique, danse, magie et marionnettes est une invitation à voyager et à regarder le monde ordinaire comme quelque chose d’extraordinaire. 6 .
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com
English :
The Flower Fairy takes us to her Magic Garden, where she grows flowers as big as trees!
From 9 months to 6 years duration: 30 minutes
