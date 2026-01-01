LA FÉE DES FLEURS ET LE JARDIN MAGIQUE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LA FÉE DES FLEURS ET LE JARDIN MAGIQUE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2026-01-21 09:45:00

fin : 2026-01-25 10:15:00

2026-01-21

La Fée des Fleurs nous emmène dans son Jardin Magique où elle fait pousser des fleurs aussi grandes que les arbres !

De 9 mois à 6 ans durée 30 minutes

Son univers rigolo et coloré, mêlant théâtre, musique, danse, magie et marionnettes est une invitation à voyager et à regarder le monde ordinaire comme quelque chose d’extraordinaire. 6 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

English :

The Flower Fairy takes us to her Magic Garden, where she grows flowers as big as trees!

From 9 months to 6 years duration: 30 minutes

