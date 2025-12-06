La fée des grains de poussière L‘étoile du nord Paris

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Samedi 6 décembre – 11h

Dans cette petite forme poétique et contée, Esmé Planchon, conteuse et autrice jeunesse, joue le personnage d’une fée qui s’intéresse aux toutes petites choses et à ce qui n’intéresse personne. On y croise des cailloux qui veulent voyager, on regarde danser les brins d’herbe, on écoute la musique d’une feuille qui tombe sur le sol. Dans ce mini-spectacle où se mêlent contes, horoscope, chansons et poèmes, elle invite les enfants à faire attention au monde qui les entoure. Ce spectacle a été adapté en bande-dessinée par Jeanne Balas et publiée chez BDKID

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Informations et réservations

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil-billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

En savoir plus

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 11h30

payant

Tarif unique à 5 €

Tout public. A partir de 4 ans.

L‘étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre