La Fée Estival Châtelneuf
La Fée Estival Châtelneuf vendredi 8 mai 2026.
La Fée Estival
Châtelneuf Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-09 03:00:00
Date(s) :
2026-05-08
9e édition du festival. Un site unique avec un chapiteau de cirque, de la scénographie à partir de matériaux de récupération, C’est également une démarche éco-responsable puisque les organisateurs travaillent essentiellement avec des partenaires locaux. .
Châtelneuf 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fée Estival
L’événement La Fée Estival Châtelneuf a été mis à jour le 2026-01-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA