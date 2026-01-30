La Fée Estival

Châtelneuf Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-09 03:00:00

Date(s) :

2026-05-08

9e édition du festival. Un site unique avec un chapiteau de cirque, de la scénographie à partir de matériaux de récupération, C’est également une démarche éco-responsable puisque les organisateurs travaillent essentiellement avec des partenaires locaux. .

Châtelneuf 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fée Estival

L’événement La Fée Estival Châtelneuf a été mis à jour le 2026-01-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA