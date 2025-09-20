La fée mélusine, inspiratrice du manoir du Colombier à Hénon Jardins du Manoir du Colombier Hénon

La fée mélusine, inspiratrice du manoir du Colombier à Hénon Jardins du Manoir du Colombier Hénon samedi 20 septembre 2025.

La fée mélusine, inspiratrice du manoir du Colombier à Hénon 20 et 21 septembre Jardins du Manoir du Colombier Côtes-d’Armor

Droit d’entrée 5€ (gratuit pour les mineurs) pour la visite commentée normalement à 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le propriétaire du manoir du Colombier racontera l’histoire de la fée Mélusine illustrée par une sculpture en granite visible sur la tourelle défensive du manoir. Un lâcher de pigeon voyageur aura lieu à cette occasion.

Les visiteurs seront ensuite invités à découvrir les jardins, l’étang et l’exposition décrivant les travaux de restauration de la digue réalisés en 2020.

En dehors des trois visites commentées, l’accès est ouvert en visite libre comme tous les jours, de 09h à 18h.

Jardins du Manoir du Colombier 69, le Colombier, 22150 Hénon Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne 0635466854 https://www.apjb.org/fr/parcs/le-colombier.html https://www.facebook.com/profile.php?id=100068960734168 manoir du XV ème siècle avec fuie dans la tourelle défensive, remanié au XVII/XVIII, chapelle, jardins, étang, basse cour de ferme, salle d’exposition. ensemble inscrit au patrimoine. parking devant la grille d’entrée

Le propriétaire du manoir du Colombier racontera l’histoire de la fée Mélusine illustrée par une sculpture en granite visible sur la tourelle défensive du manoir. Un lâcher de pigeon voyageur aura à …

vivre au colombier