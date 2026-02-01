La fée Moustache Et si l’amour… Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden

La fée Moustache Et si l’amour…

Centre culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Et si on parlait d’amour ?

A l’école, à la maison, dans les contes du soir, de Blanche Neige à Cendrillon, c’est toujours la même histoire. En cherchant à détourner ces récits connus, Adeline, Léonor et Marie se retrouvent face à une problématique existentielle. Mais au fait, c’est quoi l’amour ?

Entre chansons, images, témoignages d’enfants et réflexions personnelles, ce spectacle est une invitation à détricoter ensemble cette éternelle question.

Chanson, illustration, théâtre

Tout public à partir de 5 ans 50 min

D’après une idée originale de Marie Lemesle, Léonor Bolcatto et Adeline Faye. Textes musiques Marie Lemesle et Léonor Bolcatto Dessins, scénographie, univers visuel Adeline Faye Regard extérieur, mise en scène Morgane Jéhanin. .

Centre culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

