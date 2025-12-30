LA FEE RONDE ET LE PRINCE MYOPE THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

LA FEE RONDE ET LE PRINCE MYOPE Début : 2026-02-28 à 14:00. Tarif : – euros.

La Fée Tartine et le Prince Valâar vont devoir unir leurs forces pour combattre la méchante reine Drama et l’empêcher de raser la forêt Harmonia, dernier refuge de tous les animaux et êtres fantastiques. Sans forêt, il n’y aura plus de fleurs et de fruits, plus de couleurs et d’odeurs, plus de chants et de joie. Le monde sera triste et terne comme Drama. Alors, aidés par l’Esprit de la Forêt, les deux amis se lancent dans cette aventure pleine de surprises et de dangers, mais ils doivent faire vite car il ne reste plus que trois lunes pour réussir…

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33