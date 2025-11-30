LA FEE TOQUEE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne
LA FEE TOQUEE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne dimanche 30 novembre 2025.
LA FEE TOQUEE Début : 2025-11-30 à 11:00. Tarif : – euros.
La fée toquée est un spectacle solo participatif qui mêle la comédie et l’improvisation, le chant ainsi que la danse.C’est la fantastique histoire de Blue la fée, qui vient du pays “enchanté de faire votre connaissance”. Zinzin, dingo, Blue aime tremper ses frites dans le Nutella, sauter dans les flaques d’eau mais ne supporte pas les fourmis !Malheureusement, lors d’un incendie, Blue va perdre ses ailes… Mais sa bonne étoile ne l’oublie jamais, c’est durant son voyage qu’elle rencontrera des alliés (les enfants) qui l’aideront à retrouver ses ailes. Blue les retrouvera-t-elle ?Un divertissement à coup sûr pour toute la famille !Artistes : Sabrina Taghzouit
Vous pouvez obtenir votre billet ici
COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42