La féérie de noël à la biscuiterie Charly RN7 Saint-Andiol

La féérie de noël à la biscuiterie Charly

Du 01/12 au 23/12/2025 du lundi au samedi de 9h à 18h30. Le dimanche de 9h à 18h30.

̀ ̈ ̀, ̀ ́ ́ ! Il passe nous voir

• Mercredis 3, 10, 17, 24 décembre

• Samedis 6, 13, 20 décembre

• Dimanches 7, 14, 21 décembre

• Et aussi lundi 22 & mardi 23 décembre

De 10h à 12h et 14h à 17h selfies, discussions complices, petits secrets chuchotés… profitez de sa grande tournée !.

Mercredi 24 décembre 2025 de 9h à 17h. RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-24

La féérie de Noël s’installe chez Biscuits Charly ! Des idées cadeaux pour tous ! Rencontrez nos producteurs & dégustez en direct !

Le village brille, les guirlandes scintillent… et chez nous, la magie a déjà le goût du biscuit chaud.

Coffrets, douceurs, paniers garnis… ici, on trouve toujours le cadeau qui fait plaisir (même au gourmand le plus exigeant).

Domaine de la Vallongue → 6 & 17 décembre • nougat andre boyer → 10 décembre • Champagne JM Gobillard et Fils, Hautvillers → 13 décembre • La Maison de la Tapenade → 13 décembre • Whisky → 14 décembre • Foie gras Audary → 17 décembre •Domaine des Blaquières → 17 décembre • Pâte à tartiner Dubaï Style Le Comptoir de Mathilde → 18 décembre • kaz a rhum → 21 décembre



Entre lumières, biscuits et rencontres, décembre chez Biscuits Charly, c’est Noël avant Noël. .

RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The magic of Christmas has arrived at Biscuits Charly! Gift ideas for everyone! Meet our producers and sample our products on site!

L’événement La féérie de noël à la biscuiterie Charly Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence